Sivasspor, Kepezspor’u mağlup ederek kupada bir üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sivasspor, deplasmanda Kepezspor ile karşılaştı. Konuk ekip, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mbunga-Kimpioka, 22. dakikada Badji, 87. dakikada ise Selim Ay (k.k.) kaydetti. Kepezspor'un tek golü Savaş Polat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

GOL | Kepez Spor 0-1 Özbelsan Sivasspor

GOL | Kepez Spor 1-2 Özbelsan Sivasspor

GOL | Kepez Spor 0-2 Özbelsan Sivasspor

GOL | Kepez Spor 1-3 Özbelsan Sivasspor

Türkiye Kupası 13.30 seansında oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları ise şöyle;

Aliağa FK 4-3 Serik Spor

Dersimspor 0-3 Fethiyespor

Kahramanmaraşspor 4-0 Ümraniyespor