Ziraat Türkiye Kupası: BAL ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa’yı eledi!

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3.tur maçında Kahta 02 Spor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Saat 13.00'te başlayan ve Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Kahta 02 Spor, "Murat, Yusuf Fırat, Erkan, Yusuf Kaplan, İbrahim, Faruk, Ahmet, Eray, Ömer, Hayri, Abdulkadir" 11'iyle sahaya çıktı.

Kasımpaşa ise "Şant Kazancı, Yaman, Bahtiyar Aras, Emirhan, Berkay, Ege, Eren Umut, Kaan, Furkan, Ömer Efe, Bünyamin" kadrosuyla sahada yer aldı.

Bölgesel Amatör Ligi ekibi Kahta 02 Spor, Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından Adıyaman temsilcisi, kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Kahta 02 Spor'a turu getiren golleri; 20.dakikada Yusuf Fırat, 41.dakikada Ahmet Tuna Akıl ve 90+3'de Berkay Ceylan kaydetti. İstanbul ekibinin tek sayısı ise 10.dakikada Bahtiyar Aras Özden'den geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Kahta 02 Spor 0-1 Kasımpaşa

GOL | Kahta 02 Spor 1-1 Kasımpaşa

GOL | Kahta 02 Spor 2-1 Kasımpaşa

GOL | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa