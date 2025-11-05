Victor Osimhen, Ajax maçıyla tarihe geçti! Nijeryalı yıldız durdurulamıyor...

Galatasaray, 76'ncı dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda ceza sahası içerisinde Alders topa eliyle müdahale etti. Hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Osimhen, 78'inci dakikada farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 0-3.