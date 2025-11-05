Victor Osimhen, Ajax maçıyla tarihe geçti! Nijeryalı yıldız durdurulamıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax ile karşı karşıya geldi. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan maça Osimhen damga vurdu.
Mücadele sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu Victor Osimhen, karşılaşmada 3 gol birden attı. 59'uncu dakikada sağdan Sane'nin ceza sahası içerisine ortasına Osimhen kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Galatasaray, 64'üncü dakikada penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan içeri ortaladığı top Baas'ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Benoit Bastien önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Benoit Bastien, penaltı kararı verdi. 66'ncı dakikada topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
Galatasaray, 76'ncı dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz'ın şutunda ceza sahası içerisinde Alders topa eliyle müdahale etti. Hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Osimhen, 78'inci dakikada farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 0-3.
OSIMHEN TARİHE GEÇTİ
Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen, aynı zamanda Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.