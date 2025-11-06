Kusursuz fırtına

Süper Lig'de çıktığı ilk 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile zirveyi zorlayan Trabzonspor, hücumda ve savunmada oldukça dikkat çekici istatistiklere sahip. Müsabaka başına 1.5 gol ortalaması yakalayan Fırtına, ofansta üretken bir görüntü sergiledi. %11'lik pozisyonları gole çevirme yüzdesi ve maç başına kaçırılan 1.2 büyük gol şansı, bordo-mavililerin skor açısından 1.5'lik ortalamanın üzerine de çıkabileceğinin işareti olarak görülüyor. Trabzonspor, ortalama 14.0 toplam şut ve 4.9 isabetli şut rakamları ile de rakip kaleyi sürekli tehdit altında tutan bir takım görüntüsü sergiliyor. 8 şutu direkten dönen Fırtına'nın, 17 golün 6'sını kafa toplarından bulması ise hava hakimiyetini de ön plana çıkarıyor.

ÇOK ATIYOR, AZ YİYOR

BORDO-MAVİLİLER, hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Trabzon, ligdeki 11 maçın 6'sında kalesini rakip forvetlere kapattı. Müsabaka başına 0.6 gol yeme oranı yakaladı. 14.7 top çalma ve 7.5 pas arası istatistikleri ile defans ve orta sahada agresif bir görüntü sergiledi.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

%49.5'LIK topla oynama oranı ile dengeli bir oyun ortaya koyan bordo-mavililer, %83.7 başarılı pas ortalaması, kendi yarı sahasındaki %92.3'lük isabet ile pas güvenliğini ön planda tutuyor. Trabzonspor, bunların yanı sıra %51.9'luk genel ikili mücadele başarısı ve %55.7'lik hava topu hakimiyetine sahip.