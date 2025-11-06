Tedesco: Kalitemiz hiç düşmüyor!

Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Her takımın kadrosunda belirli istikrarı olması gerektiğini belirten İtalyan teknik adam, "Çok net bir 11'imiz yok çünkü çok iyi oyuncularımız var ve rotasyon yapıyoruz.dedi. 3 puanı çok istediklerini de vurgulayan Tedesco, "Tek odağımız kazanmak. Bunun için her şeyi yapmak istiyoruzifadelerini kullandı. Forvette kimin oynayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Elimizde opsiyonlar var.Rakibi de şöyle değerlendirdi: "Sadece takım adına bakarak 'Bu takım kazanacak' demek kolay olurdu. Plzen de her sene uluslararası turnuvada yer alan bir takım. Burada maç kazanılabilir ama zor geçiyor. Real Madrid de burada oynadı ve 4-2 kazandı ama zor geçmişti. Bu yıl da iyi oyuncuları var. Kiminle oynadığımızın bir önemi yok, o takımı detaylı incelemeli ve her şeyinizi vermelisiniz.