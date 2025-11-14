Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Favori Barış Alper
Giriş Tarihi: 14.11.2025

Montella, sakatlığı bulunan Yunus’un yokluğunda sağ kanatta Barış Alper Yılmaz’ı düşünüyor. İrfan Can ve Oğuz ise hamle oyuncusu olacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Dünya Kupası elemelerinde yarın Bulgaristan karşısına çıkacak A Milli Takımımız, rakibinden 1 puan aldığı takdirde play-off'u cebine koyacak. Kritik maçta kadrosunu büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı nedeniyle olmayan Yunus'un yerine sağ kanatta kimi oynatacağı konusunda kararsız. İtalyan hocanın bu bölge için önünde 3 seçenek var: Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın... Montella'nın ilk tercihinin Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da formsuz bir grafik çizse de güçlü fiziği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkıyor. F.Bahçe'de kadro dışı kalmasına rağmen kadroya alınan İrfan Can ve Oğuz Aydın'ın ise hamle olarak kenarda tutulacağı belirtildi.

