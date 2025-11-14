Favori Barış Alper

Dünya Kupası elemelerinde yarın Bulgaristan karşısına çıkacak A Milli Takımımız, rakibinden 1 puan aldığı takdirde play-off'u cebine koyacak. Kritik maçta kadrosunu büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı nedeniyle olmayan Yunus'un yerine sağ kanatta kimi oynatacağı konusunda kararsız. İtalyan hocanın bu bölge için önünde 3 seçenek var: Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın... Montella'nın ilk tercihinin Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi.F.Bahçe'de kadro dışı kalmasına rağmen kadroya alınan İrfan Can ve Oğuz Aydın'ın ise hamle olarak kenarda tutulacağı belirtildi.