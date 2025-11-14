Fırtına yara saracak

Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzonspor'un canını sıkıyor. Geçtiğimiz günlerdebordo- mavililerde bu kervana son olarak kaleciKamerun Milli Takımı'nda ayak bileğinden sorunla karşılaşan 29 yaşındaki eldivenin durumuna bakılıyor. Fırtına, bu sezon içinde Anthony Nwakaeme'nin tendonun yırtılması sonucu devreyi kapatması şokuyla sarsıldı ve oyuncu A Takım listesinden çıkarılmıştı. Sakatlıkların ardından Trabzonspor'da problemli oyuncu sayısı 6'ya yükseldi.Stoper ikilisi Savic-Batagov'un iyileşmesi için yoğun çaba sarf edilirken Onana'yı Trabzonspor sağlık heyeti takip ediyor.