Fırtına yara saracak

Üst üste gelen sakatlıklar, Trabzonspor'un canını sıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı olmak üzere 3 stoperini birden kaybeden
bordo- mavililerde bu kervana son olarak kaleci Andre Onana da katıldı.
Kamerun Milli Takımı'nda ayak bileğinden sorunla karşılaşan 29 yaşındaki eldivenin durumuna bakılıyor. Fırtına, bu sezon içinde Anthony Nwakaeme'nin tendonun yırtılması sonucu devreyi kapatması şokuyla sarsıldı ve oyuncu A Takım listesinden çıkarılmıştı. Sakatlıkların ardından Trabzonspor'da problemli oyuncu sayısı 6'ya yükseldi. Yaklaşık 2 hafta sürecek milli takım arasının, bordo-mavililere ilaç gibi gelmesi bekleniyor.
Stoper ikilisi Savic-Batagov'un iyileşmesi için yoğun çaba sarf edilirken Onana'yı Trabzonspor sağlık heyeti takip ediyor.