Globo TV'de çalışan Brezilyalı gazeteci Bruno Murito,Ederson hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Milli Takım'a yeniden çağrılan başarılı file bekçisininvurgulayan Murito, tecrübeli kalecinin karakteri ve oyun liderliğini övüp şunları söyledi: "O büyük bir lider. Sadece saha içindeki performansıyla değil, soyunma odasındaki etkisiyle de takım arkadaşlarına güven veren bir isim. Dünya Kupası'nda kesinlikle olacak. Alisson ile kaliteli bir forma rekabeti verecekler. Ancelotti, Fenerbahçe'nin maçlarını takip ediyor ve Ederson'un yükselen formunu not ediyor.Onu ayıran şey, oyun zekâsı, sakinliği ve savunmayı yönlendirme kabiliyeti."DEVRE arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapma kararı alan Fenerbahçe, sıkı çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanan İtalya– Norveç karşılaşmasını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti.Listenin en dikkat başındaki isimlerden biri ise bir dönem Trabzonspor forması giyen, şu anda Atletico Madrid'de top koşturan Alexander Sörloth oldu.Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'de Rizespor deplasmanına gidecek, ardından da Avrupa Ligi'nde Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde üç orta saha oyuncusu, Ferencvaros maçında forma giyemeyecek. İsmail Yüksek ve Fred, cezaları nedeniyle Avrupa'da görev yapamazken, Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan Szymanski de bu kritik mücadeleyi kaçıracak. Tedesco'nun elinde Ferencvaros maçında orta sahada kullanabileceği tek isim olarak Edson Alvarez kaldı.