Şok üstüne şok

Galatasaray, sakatlıklardan yana son 48 saatte iki şok birden yaşadı. Önce Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlandı, durumu belli değil. Dün de Nijerya Milli Takımı forması giyen Victor Osimhen, Demokratik Kongo ile oynanan maçta sakatlık yaşadı. Saha içinde yapılan tedaviye rağmen mücadeleye devam edemeyen yıldız golcü 46. dakikada oyundan çıktı. L'Equipe'in iddiasına göre gözyaşları içinde soyunma odasına giden 26 yaşındaki yıldızın durumu bugün belli olacak. G.Saray Sağlık Heyeti de endişe yaratan bu olayla ilgili Nijerya yetkilileri ile konuşacak ve Osimhen'in son durumu için bilgi alacak.