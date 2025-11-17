Türkiye acı çektirdi

Bizim Çocuklar'ın muhteşem Bulgaristan galibiyetiyle Dünya Kupası'na gitmek için playoff oynamaya hak kazanması, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.Türkiye, Bulgaristan'ı puansız bırakarak son maça İspanya'nın 3 puan arkasında girdi.Hakan, penaltı golü ve Chervnev'in kendi kalesine attığı golde kilit rol oynadı.Türkiye kazandı ve grup liderliği için mucizeye tutundu.Penaltı ve kendi kalesine atılan gol 'Timsah'ı besledi.Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta sıfır puanla kaldı.Bu acının sonu yok. Milli takımdan bir yenilgi daha.