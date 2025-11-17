Türkiye acı çektirdi

Bizim Çocuklar'ın muhteşem Bulgaristan galibiyetiyle Dünya Kupası'na gitmek için playoff oynamaya hak kazanması, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
CORRİERE DELLO SPORT (İTALYA):
Türkiye, Bulgaristan'ı puansız bırakarak son maça İspanya'nın 3 puan arkasında girdi.
AS (İSPANYA):
Hakan, penaltı golü ve Chervnev'in kendi kalesine attığı golde kilit rol oynadı. Arda Güler yine parladı ve Türkiye play-off'ları garantiledi.
MUNDO DEPORTİVO (İSPANYA):
Türkiye kazandı ve grup liderliği için mucizeye tutundu.
DSPORT (BULGARİSTAN):
Penaltı ve kendi kalesine atılan gol 'Timsah'ı besledi. Bulgaristan, dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.
BGONAİR (BULGARİSTAN):
Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta sıfır puanla kaldı.
SPORTLİVE (BULGARİSTAN):
Bu acının sonu yok. Milli takımdan bir yenilgi daha. Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.