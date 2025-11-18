Beşiktaş’ta Sergen Yalçın idmanda

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün anjiyo operasyonu geçiren Sergen Yalçın, bugün takımın başında idmana çıktı.
Tedavilerine devam edilen futbolcular Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu idmanda yer almadı.
Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu belirterek çalışmaya katılmadı. Portekizli oyuncu, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek.