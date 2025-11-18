Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın idmanda
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:19

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın idmanda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Kartal'da dün anjiyo olan teknik direktör Sergen Yalçın, idmanda takımın başında yer aldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün anjiyo operasyonu geçiren Sergen Yalçın, bugün takımın başında idmana çıktı.

Tedavilerine devam edilen futbolcular Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu idmanda yer almadı.

Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu belirterek çalışmaya katılmadı. Portekizli oyuncu, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek.

