FIFA izin vermedi TFF statüyü değiştirdi

Bahis nedeniyle ceza alan veya tedbirli sevk edilen oyuncular nedeniyle TFF, FIFA'ya başvurarak transfer dönemi için esneklik istemişti. Ancak FIFA bu teklifi "Uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle"
reddederken TFF de konuyla ilgili olarak yaş tescil şartlarının değiştirildiğini, imkân verildiğini statü değişikliği ile duyurdu: "Ligler planlandığı ve daha önce ilan edildiği şekilde oynatılacaktır. Bununla birlikte amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir.
Bu doğrultuda mevcut statü gereğince TFF 3. Lig Kulüpleri 01.01.2005
ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir. TFF 2. Lig Statüsünde ise 01.01.2005
doğumlu ve kulübüne en az 6 ay süre ile tescilli amatör futbolcuların A Takım Listesi'ne yazılmaksızın müsabaka isim listesine yazılabileceği düzenlenmiştir. TFF 3. Lig'de olduğu gibi, transferi gerçekleştirilen 01.01.2005
ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. Lig'de de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır."