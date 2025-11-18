Gözler sağlık heyetinde!

Milli ara sonrası Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik ekip, takımdaki eksiklerin durumunu yakından takip ediyor. Özelikle savunmanın vazgeçilmezleri Savic ile Batagov'un tedavilerini her gün rapor alan teknik direktör Fatih Tekke, ikilinin bir an önce sahalara geri dönmesini bekliyor.Fatih Tekke'nin yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedeflediği, maçla ilgili planlarını hazırlamaya başladığı ve oyuncularının milli takımlardan dönüşüyle taktik çalışmalara start vereceği ifade edildi.Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Ukrayna'nın, İzlanda'yı 2-0 yenip play-off oynama hakkı kazandığı karşılaşmada kilidi açan isim olan Oleksandr Zubkov'un performansı Trabzonsporluların da yüzünü güldürdü. 87 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 83. dakikada attığı golle galibiyette büyük payın sahibi oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin de maç sonrası öğrencisini arayarak kutladığı öğrenildi.