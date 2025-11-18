Halil Umut Meler’in yönettiği maçta verdiği iki karar gündem oldu

İKİNCİ KARAR

72. dakikadaki pozisyonda ise Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic ağlara gönderdi. Yan hakem Bora Özkara ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.