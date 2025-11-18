Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Halil Umut Meler’in yönettiği maçta verdiği iki karar gündem oldu
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:40

Halil Umut Meler’in yönettiği maçta verdiği iki karar gündem oldu

Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile karşılaştı. Hırvatistan’ın 3-2 kazandığı maçı Halil Umut Meler yönetti. Meler’in verdiği iki karar geceye damga vurdu.

Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'a konuk oldu. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

2-0 geri düşmesine rağmen Hırvatistan, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmadaki 2 karar geceye damga vurdu.

VAR İLE PENALTI KARARI

Hırvatistan'ın 34. dakikada sağdan geliştirdiği atakta Kristijan Jakic, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler korner işareti verse de VAR pozisyona müdahale etti. Ekran başına gelip pozisyonu inceleyen Meler, penaltı noktasını gösterdi.

İKİNCİ KARAR

72. dakikadaki pozisyonda ise Petar Musa'nın çektiği ve direkten dönen topu Kristijan Jakic ağlara gönderdi. Yan hakem Bora Özkara ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

