Herkesin bir hesabı var!

Dünya Kupası'na gidebilmek içinBizim Çocuklar,İspanya'ya konuk olacak. Sevilla'da 22.45'te başlayacak mücadelede A Milli Takım'ın hedefi; rakibiyle oynadığı ilk karşılaşmada aldığı 6-0'lık yenilginin zedelediği itibarı kurtarmak. Boğalar ise İtalya'nın elinde bulundurduğu 31 maçlık yenilmezlik serisine Türkiye karşısında alacağı sonuçla ortak olmak istiyor.Öte yandan bir futbol mucizesi olur, Ay-Yıldızlılar, İspanya'yı yenerse grup liderliği için averaj devreye girecek.Bu da demek oluyor ki rakibimizi 7 ve üstü farkla mağlup edersek play-off hesabı yapmadan Dünya Kupası'na gidebiliriz.A Milli Takım'da bileğinden sakat olan Hakan Çalhanoğlu'nun ardından, İspanya yolculuğu öncesi Kaan Ayhan (sol kasık sakatlığı), Aral Şimşir (alt adale sakatlığı), Abdülkerim Bardakcı (ağrı), Kerem Aktürkoğlu (ağrı) ve kart cezalısı İsmail Yüksek aday kadrodan çıkarıldı. Galatasaraylı forvet oyuncusu Ahmed Kutucu kafileye dahil edildi. Önceki gün de İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, Ümit Milli Takım'dan A Takıma davet edilmişti. Bu arada Juventus'un 'Kenan Yıldız'ı gönderin' isteği TFF tarafından olumlu karşılık bulmadı.Milliler, İspanya'ya 9'u resmi, 3'ü özel maç olmak üzere toplamda 12 kez rakip oldu. Türkiye 1 galibiyet alabilirken, 7 kez yenildi, 4 mücadele berabere bitti. O tek galibiyet de 71 yıl önce 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşandı. 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'daki maçı Ay-Yıldızlılar 1-0 kazandı.Türkiye'nin cebinde olan play-off biletinde rakibinin kim olacağıgünü çekilecek kurayla belli olacak.dört takımlık mini turnuvalar şeklinde oynanacak. Yarı final ve final tek maç üzerinden yapılacak.