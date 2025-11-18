Herkesin bir hesabı var!

Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off biletini cebine koyan
Bizim Çocuklar, eleme grubundaki 6. ve son maçında bugün 5'te 5'yapan ve hiç gol yemeyen
İspanya'ya konuk olacak. Sevilla'da 22.45'te başlayacak mücadelede A Milli Takım'ın hedefi; rakibiyle oynadığı ilk karşılaşmada aldığı 6-0'lık yenilginin zedelediği itibarı kurtarmak. Boğalar ise İtalya'nın elinde bulundurduğu 31 maçlık yenilmezlik serisine Türkiye karşısında alacağı sonuçla ortak olmak istiyor. İspanya'nın bir diğer hedefi de E Grubu'nu gol yemeden tamamlamak.
Öte yandan bir futbol mucizesi olur, Ay-Yıldızlılar, İspanya'yı yenerse grup liderliği için averaj devreye girecek. Türkiye'nin 5, İspanya'nın 19 averajı var.
Bu da demek oluyor ki rakibimizi 7 ve üstü farkla mağlup edersek play-off hesabı yapmadan Dünya Kupası'na gidebiliriz.
SON MAÇTAN 6 EKSİK
A Milli Takım'da bileğinden sakat olan Hakan Çalhanoğlu'nun ardından, İspanya yolculuğu öncesi Kaan Ayhan (sol kasık sakatlığı), Aral Şimşir (alt adale sakatlığı), Abdülkerim Bardakcı (ağrı), Kerem Aktürkoğlu (ağrı) ve kart cezalısı İsmail Yüksek aday kadrodan çıkarıldı. Galatasaraylı forvet oyuncusu Ahmed Kutucu kafileye dahil edildi. Önceki gün de İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, Ümit Milli Takım'dan A Takıma davet edilmişti. Bu arada Juventus'un 'Kenan Yıldız'ı gönderin' isteği TFF tarafından olumlu karşılık bulmadı.
TEK GALİBİYETİ 71 YIL ÖNCE ALDIK
Milliler, İspanya'ya 9'u resmi, 3'ü özel maç olmak üzere toplamda 12 kez rakip oldu. Türkiye 1 galibiyet alabilirken, 7 kez yenildi, 4 mücadele berabere bitti. O tek galibiyet de 71 yıl önce 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşandı. 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'daki maçı Ay-Yıldızlılar 1-0 kazandı.
PLAY-OFF KURASI 20 KASIM'DA
Türkiye'nin cebinde olan play-off biletinde rakibinin kim olacağı 20 Kasım Perşembe
günü çekilecek kurayla belli olacak. Play-off'lar 26-31 Mart 2026 tarihlerinde
dört takımlık mini turnuvalar şeklinde oynanacak. Yarı final ve final tek maç üzerinden yapılacak.