Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Resmen lider
Giriş Tarihi: 18.11.2025

Resmen lider

Vincenzo Montella, A Milli Takım’da başardıklarıyla farkını ortaya koydu. İtalyan hoca, Bizim Çocuklar’ı 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası’na götürmekle kalmadı, çeyrek final oynattı. Takımı, Uluslar A Ligi’ne çıkardı. Şimdi yeni hedefi 24 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirmek

Ogün ŞAHİNOĞLU
Resmen lider
A Milli Takım'a 21 Eylül 2023'te imza atan Vincenzo Montella, az zamanda büyük işler başardı. 51 yaşındaki teknik adam, 21'i resmi 7'si özel 28 maça çıkarken 16 galibiyet aldı, 4 maçtan beraberlikle ayrıldı, 8 kez de yenildi. Ama Türkiye'yi hasret kaldığı turnuvalara taşıdı. Önce Türkiye'nin 16 yıllık Avrupa Şampiyonası hasretini bitirdi. Takımı EURO 2024'e taşımakla kalmadı burada çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Ardından Milliler'i, Uluslar A Ligi'ne çıkardı. Şimdiki hedef en son 2002'de Dünya Kupası'nda mücadele veren ülkenin 24 yıllık hasretini bitirmek. Grupta 5 maçta milli takım için rekor olan 12 puanı topladı, İspanya'nın gerisinde kalmasına rağmen play-off bileti alındı.



DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜREN GÜNEŞ 3. SIRADA
Montella başarılarıyla Türkiye'yi mutlu ederken, kendi kariyeri açısından da önemli işlere imza atmış oldu. 2000'li yıllarda Ay-Yıldızlı takımı çalıştıran 10 teknik adam arasında zirveye kuruldu. Resmi maçlar dikkate alındığında deneyimli hoca, 2.14 puan ortalaması ile bunu başardı. İtalyan teknik direktörü resmi karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 2.06 ortalaması yakalayan selefi Alman Stefan Kuntz takip etti. 3. sırada ise A Milli Takım'ı Dünya Kupası'na götüren son isim olan Şenol Güneş yer aldı. Dünya Kupası 3.'lüğü apoleti olan tecrübeli çalıştırıcı, 2000-2004 yılları arasında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 1.88 ortalama yakalamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Resmen lider
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz