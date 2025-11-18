Resmen lider

A
Milli Takım'a 21 Eylül 2023'te imza atan
Vincenzo Montella, az
zamanda büyük işler başardı.
51 yaşındaki teknik adam, 21'i resmi 7'si özel 28 maça çıkarken 16 galibiyet aldı, 4 maçtan beraberlikle ayrıldı, 8 kez de yenildi.
Ama Türkiye'yi hasret kaldığı
turnuvalara taşıdı. Önce Türkiye'nin
16 yıllık Avrupa Şampiyonası hasretini
bitirdi. Takımı EURO 2024'e
taşımakla kalmadı burada çeyrek
final oynama başarısı gösterdi.
Ardından Milliler'i, Uluslar A
Ligi'ne çıkardı. Şimdiki hedef en
son 2002'de Dünya Kupası'nda
mücadele veren ülkenin 24 yıllık
hasretini bitirmek. Grupta 5 maçta milli takım için rekor olan 12 puanı topladı,
İspanya'nın gerisinde kalmasına
rağmen play-off bileti alındı.
DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜREN GÜNEŞ 3. SIRADA
Montella başarılarıyla Türkiye'yi mutlu ederken, kendi kariyeri açısından da önemli işlere imza atmış oldu.
2000'li yıllarda Ay-Yıldızlı takımı çalıştıran 10 teknik adam arasında zirveye kuruldu. Resmi maçlar dikkate alındığında deneyimli hoca, 2.14 puan ortalaması ile bunu başardı.
İtalyan teknik direktörü resmi karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 2.06 ortalaması yakalayan selefi Alman Stefan Kuntz
takip etti. 3. sırada ise A Milli Takım'ı Dünya Kupası'na götüren son isim olan Şenol Güneş yer aldı.
Dünya Kupası 3.'lüğü apoleti olan tecrübeli çalıştırıcı, 2000-2004 yılları arasında 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 1.88 ortalama yakalamıştı.