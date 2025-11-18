’Sorumluluk ve saygımızı ortaya koyup oynayacağız’

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de La Fuente, Türkiye maçı öncesi açıklamalarıyla bugünkü buluşmaya ne kadar önem verdiklerini gözler önüne serdi. İspanyol hoca, "Türkiye maçı bizim için sadece prestij anlamı taşımıyor. Neredeyse birinci olarak doğrudan katılma işini tamamen bitirmiş durumdayız ama yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kadromuzda bir rotasyon olmayacak, çok ciddi ve üst seviye bir maç olacak.
Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız, kadromuz ve oyunumuzla sahada olacağız. Sakatlardan bahsetmeyelim, sakatlıklar bizde daha fazla. Sakatlıklar, diğer futbolculara fırsat doğuruyor. Türkiye'de de bu fırsatı elde edememiş oyuncular iyi performanslar gösterebilir. Kadrolarında oynamak için fırsat bekleyen yetenekli yıldızlar var. Hepsini biliyorum"
diye konuştu.