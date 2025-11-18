’Sorumluluk ve saygımızı ortaya koyup oynayacağız’

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de La Fuente, Türkiye maçı öncesi açıklamalarıyla bugünkü buluşmaya ne kadar önem verdiklerini gözler önüne serdi. İspanyol hoca,Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız, kadromuz ve oyunumuzla sahada olacağız. Sakatlardan bahsetmeyelim, sakatlıklar bizde daha fazla.diye konuştu.