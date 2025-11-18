Tam motiveyiz kazanabiliriz!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten İtalyan hoca, "İspanya dünyanın 1 numarası. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak. İlk maça nazaran daha dengeli oynamamız gerekiyor. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama dengeli gitmemiz gerekiyor.Hepimizin içinde hayaller, hedefler var. Futbolda her şey mümkün. Kendi hırsımız ve isteğimizle kazanabileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın" dedi. Böyle mücadelelerde adrenalinin yüksek olduğunu da ifade eden Montella, "Artık bu seviyedeki maçlara çıkacağız, heyecan verici bizim için" diye konuştu. Arda Güler hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi:Montella,Ahmed Kutucu'nun kadroya eklenmesi ve Samsunspor'dan neden oyuncu davet etmediğiyle ilgili soruyu da cevapladı: "Kimseyi memnun etmek için karar almıyorum. Ahmed inandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz, bizimle çalışmış, istediklerimizi bilen bir oyuncu.Kendisi de çok hızlı şekilde geldi. Tüm maçları takip ediyoruz, herkesi görüyoruz. Samsunspor'u tebrik ederim. Avrupa'da bizi gururlandırıyorlar. Geleceğe yönelik kararlar almaya çalışıyorum ama bu, fikrimin değişmeyeceği anlamına gelmiyor."A Milli Takım'da Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ceza sınırında. İspanya karşılaşmasında da sarı kart görürlerse mart ayındaki play-off ilk maçında forma giyemeyecekler. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem sınırda olan ama kadrodan çıkarılan isimler.