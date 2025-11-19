4 hakeme bahis gözaltısı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis suçlarına ilişkin Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 şüpheli, gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis oynayıcılarının para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. 4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu, ayrıca 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 4 hakem hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

281 oyuncuya 45 gün ile 1 yıl men cezası!

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun PFDK'ya sevk ettiği 2. Lig oyuncuları için cezalar açıklandı. 282 oyuncudan 281'ine 45 gün ile 12 ay arası hak mahrumiyetleri çıktı. Kurula sevk edilen futbolculardan Canberk Aydemir'in bahis eylemi sebebiyle daha önce cezalandırıldığı belirtilerek ceza tayinine yer olmadığı aktarıldı. PFDK, Canberk Aydemir'e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.