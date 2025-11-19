Dünya Kupası’na jet hızıyla vize!

ABD, Meksika ve Kanada ile birlikte ortak ev sahipliği yapılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için bilet satın alanlara, hızlandırılmış vize imkânı tanıyacak. ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında FIFA PASS adını verdikleri vize uygulamasını duyurdu. Trump, FIFA'nın resmi kaynaklarından bilet alanların "FIFA Önceliklendirilmiş Randevu Sistemi" üzerinden daha hızlı şekilde vize başvurusu yapabileceğini söyledi. Bu uygulama, henüz ABD vizesi bulunmayan taraftarların maçlar başlamadan önce başvurularını tamamlamasına olanak sağlayacak.