Maçlar bir hafta ertelensin!

A Milli Takım'ın hocası Montella, İspanya karşısında alınan beraberlik sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Müthiş bir mücadele verdiler. Farklı bir maç olacağının farkındaydık. Takım ruhuyla oynadığınızda iyi sonuçlar çıkar. Rakibe fazla şut attırmadık, bu önemli. Bizimle daha az oynayan oyuncular ne kadar hazır olduklarını gösterdiler. Bu beni gururlandırıyor. Başarı gibi adlandırdığımız şeyin ardında sağlık heyetinden, tüm çalışanlara herkesin emeği var. Bugüne kadar 184 maç seyrettik, yine mart ayına kadar böyle devam edeceğiz. Bir ricam olacak... Mart ayında kulüpler bir maçlarını eksik oynarsa, milli oyuncularla biraz daha fazla çalışmak isterim. Çünkü büyük hayallerimiz var."

SON 9 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADIK

Milli Takım 83. dakikada 5 oyuncu değişiklik hakkını bitirdi. Ancak 69'da İrfan'ın yerine giren Yusuf Sarı sakatlanıp 86'da oyundan çıkmak zorunda kaldı. Uzatmalarla birlikte son 9 dakikayı Ay-Yıldızlılar 10 kişi oynadı.