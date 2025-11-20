Bekle bizi Amerika

Amerika kıtasında 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası'na, Avrupa elemeleri gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan direkt katılma hakkını elde etti. Gözler, aralarında 'Bizim Çocuklar'ın da yer aldığı 16 takımın oynayacağı playoff'lara çevrildi. E Grubu'nu ikinci tamamlayan Türkiye, 1. torbadan kura çekimine girecek, Uluslar C Ligi'nde gruplarını lider bitirerek playoff hakkı kazanan 4. torbadaki İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'dan biriyle eşleşecek. Kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde saat 15.00'te yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Playoff etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak. 1. torbadaki takımlar yarı final maçını evinde oynama hakkına sahip. Finalin ev sahibi kura ile belirlenecek. Hedefimiz belli, 24 yıllık hasreti bitirip, Dünya Kupası'nda olmak.

PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR

1. TORBA: İTALYA, DANİMARKA, TÜRKİYE, UKRAYNA

2. TORBA: POLONYA, GALLER, ÇEKYA, SLOVAKYA

3. TORBA: İRLANDA CUM., ARNAVUTLUK, B.HERSEK, KOSOVA

4. TORBA: İSVEÇ, ROMANYA, K.MAKEDONYA, K.İRLANDA



BİR BAKIŞTA RAKİPLERİMİZ

İSVİÇRE, Kosova, Slovenya ve Andorra ile mücadele ettiği B Grubu'nda sonuncu oldu.. Takımın toplam değeri 517 milyon Euro, yaş ortalaması 26.8. Takımın yüzde 85'ini lejyoner futbolcular oluşturuyor. En değerli ismi 140 milyon Euro'luk değeriyle forvet Isak. Elanga, Bergvall, Hien öne çıkan diğer futbolcular. Teknik direktör Graham Potter, takımın başına Ekim 2025'te geçti.

H GRUBU'NDA Avusturya, Bosna, G.Kıbrıs ve San Marino ile mücade etti. 13 puanla 3. sırada kaldı. Yaş ortalaması 27.1, takımın yarısı lejyoner isimlerden oluşuyor. Toplam değeri 86 milyon Euro. Takımda Denis Draguş (Eyüpspor), Ianis Hagi (Alanya), Deian Sorescu (Gaziantep), Valentin Mihaila (Ç. Rizespor) gibi ligimizde forma giyen oyuncular ter döküyor. Teknik adamları tanıdık bir isim: Mircea Lucescu.

ALMANYA ve Slovakya'nın ardından A Grubu'nu 9 puanla 3. sırada tamamladı. Kadrosundaki isimlerin tamamı lejyoner. 83 milyon Euro kadro değerine sahip. Yaş ortalaması 25.7... Michael O'Neill'in çalıştırdığı Britanya Adaları'nın mütevazı temsilcisi, deplasmanlarda sert, kontralarda ölümcül. En değerli oyuncuları Liverpool'un sağ beki Conor Bradley.

BALKANLARIN ne yapacağı belli olmayan, tehlikeli ekiplerinden biri. Akıllarda 2022 Dünya Kupası play-off'unda İtalya'yı elemesi var. Belçika ve Galler'in ardından J Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Son maçında Galler'e 7-1 yenildi. 28 yaş ortalamasına sahip. Kadro değeri 38 milyon Euro. Konyasporlu Enis Bardhi takım kaptanı. En değerli ismi eski Fenerbahçeli Eljif Elmas.