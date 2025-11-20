Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yine yeniden Boscagli
Giriş Tarihi: 20.11.2025

Yine yeniden Boscagli

Sarı-lacivertliler, taliplileri olan Oosterwolde’nin yerine Fransız stoperi kadroya katmak istiyor. Yazın da gündeme gelen oyuncuyu, Brighton kiralamaya sıcak bakıyor

Samet YÜKSEL
Yine yeniden Boscagli
Fenerbahçe yönetimi, ara transfer dönemine savunma takviyesi hedefiyle giriyor. Takımın futbol direktörü Devin Özek ile transfer üzerine toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Domenico Tedesco, "Gol bulmakta ve pozisyon üretmekte sorun yaşamıyoruz" derken defanstaki kaliteyi üst seviyeye çıkarma amacında. Özellikle Oosterwolde'ye hem Premier Lig hem de Serie A ekiplerinden ciddi talipler bulunması nedeniyle sol stoper takviyesi önemini artırdı. Hollandalı futbolcu da ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu yüzden yönetim, yaz döneminde ilk sırada bulunan Olivier Boscagli'yi yeniden gündemine aldı. 28 yaşındaki oyuncu, yeni transfer olduğu Premier Lig ekibi Brighton'da aradığını bulamadı. Fransız savunmacının bu sezon ligde hiç süre alamamasını fırsat bilen Fenerbahçe, devre arasında bir kez daha devreye girecek. Devin Özek oyuncuyu yakından takip ederken, Brighton cephesinin de futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yine yeniden Boscagli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz