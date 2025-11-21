En büyük yıldızı Mircea Lucescu

2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihi başarıya imza atan Türk Milli Takımı, 24 yıl sonra yeniden turnuvaya geri dönmek için kritik bir yolda… Romanya'nın başında, G.Saray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Türk Milli Takımı'nı da çalıştıran 80 yaşındaki Mircea Lucescu bulunuyor. Rumenler, eleme gruplarında iyi bir performans veremedi. Avusturya ve Bosna Hersek'in gerisinde kalan Romanya, Uluslar Ligi kontenjanı ile play-off vizesi aldı. PSV forması giyen Dennis Man, Rayo Vallecano'dan Ratiu ve Alanyaspor'dan Hagi öne çıkan oyuncular. Evimizde bu maçı oynamak Türkiye'nin de bu eşleşmedeki en önemli avantajı olacak...

ALMANYA PLANLARINI BOZDU

PLAY-OFF'TA final biletini almamız halinde Kosova-Slovakya galibi ile kozlarımızı paylaşacağız. Bu maçın favorisi olarak Slovakya öne çıkarken F.Bahçe'den Milan Skriniar, kaptan olarak takımda yer alıyor. Atletico Madrid'den David Hancko savunmanın kilit ismi olarak dikkat çekerken Napoli'den Lobotka da orta sahanın lideri. Almanya ile gruptaki son maçlarında alınan 6-0'lık yenilgi ise Slovakya'nın tüm kırılgan yapısını da öne çıkarmış durumda.

LEJYONERLER EKİBİ KOSOVA

Lejyonerleri ile öne çıkan Kosova ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası vizesi almak için yola çıkıyor. Franco Foda'nın çalıştırdığı Kosova, kaptan Rrahmani önderliğinde Avdullahu, Zhegrova, Vedat Muriqi gibi isimleri ile sürprize imza atmak istiyor.





TÜRKİYE İLE ŞANSIMIZ EŞİT!

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye eşleşmesi sonrası konuştu. "Türkler'in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum" diyen 80 yaşındaki hoca şöyle devam etti: "Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Şansımız eşit. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil. Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Kolay olmayacak, ateşli bir atmosfer olacak. Oyuncuları karşılaştıramam, şimdi başka bir seviyedeler."

LUCESCU'NUN BAŞARILARI

1x UEFA Süper Kupa 1x UEFA Kupası 2x Türkiye Süper Lig 2x Romanya Süper Ligi 3x Romanya Kupası 9x Ukrayna Ligi 7x Ukrayna Kupası 1x Rusya Süper Kupası 1x İtalya Serie B