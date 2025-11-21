Kura için ne dediler?

LEVENT TÜZEMEN

İki rakibi de rahat eleriz!

Kura çekimi tam gönlüme göre oldu... Çünkü Romanya'yı istiyordum. Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya'nın birçok oyuncusu Türkiye'de forma giyiyor ve yakından tanıyoruz. Çok geniş ve yetenekli bir A Milli Takım havuzuna sahibiz. İspanya'ya karşı as oyunculardan yoksun çıkmamıza rağmen müthiş bir oyun ortaya koyduk, galibiyeti kaçırdık. Yarı finalde Romanya'yı ve ardından finalde gelmesi muhtemel Slovakya'yı eleyebilecek güce sahibiz. İnancım, sakatlık konusunda aksilikler yaşanmazsa millilerimiz, Dünya Kupası biletini alır.



BÜLENT TİMURLENK

Artık iyi kura kötü kura yok

Biz bu rakiplerle Avrupa Şampiyonası finallerinde aynı gruba düşsek hepsini gözümüze kestirir, favori 'biziz' deriz. Futbol; favorilerin kağıt üzerinde olduğu, santra düdüğüyle başka bir hikâyenin yazıldığı bir oyun. Öncelikle mart ayının sonunda ideal 11'imizdeki bütün oyuncuların sağlıklı olmasını diliyorum. Bazen bir- iki sakatlık bütün planları bozabilir. Bu seviyede iyi kura, kötü kura yok. Rakibi iyi analiz edecek bir teknik kadro ve neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası finallerinde ülke insanına bu heyecanı yaşatmayı hayal eden bir futbolcu topluluğu var. 2026 biletini alacağımıza inanıyorum.



ALİ GÜLTİKEN

Ne o, ne bu favori biziz!

Bizim açımızdan tam olarak çekmek isteyeceğimiz bir kuraydı. Grubumuzda İspanya gibi özel bir ekip olmasaydı A Milli Takımımız, direkt olarak 2026 Dünya Kupası'na katılabileceğini oynadığı maçlarda herkese gösterdi. Romanya, Slovakya, Kosova, Balkan ekolü ve Orta Avrupa diyebileceğimiz takımlar. Onların genetiğinde de etkili futbol süreçleri var. Ama bugün geldiğimiz nokta itibarıyla A Milli Takımımızın tüm rakiplerin üzerinde olduğunu da büyük gururla ifade edebilirim. Rakipler arasında favori olan takım kesinlikle biziz.