Hatay evine döndü Pendik hız kesmedi

Giriş Tarihi: 23.11.2025

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Pendikspor, deplasmanda Hatayspor'u tek golle mağlup etti. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 56. dakikada Jonson Clarke-Harris'in penaltıdan attığı golle kazandı. Bu karşılaşmayla birlikte Hatayspor, 1021 gün sonra Hatay'da sahaya çıktı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça yükselten Pendikspor, 29 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 2023'teki deprem sonrası zor günler geçiren Hatayspor ise 4 puanda kaldı. Dün oynanan diğer maçların sonuçları şöyle: Bandırma-Çorum: 1-0, Bolu- Amed: 4-1, İstanbul-Sakarya: 3-3.
