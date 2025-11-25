12’den vur aslanım!

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, 5. haftada US Gilloise ile karşılaşacak. Aslantepe'deki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Frankfurt yenilgisiyle giriş yaptığı Devler Arenası'nda sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı dize getiren sarı-kırmızılı takım, 9. sıraya yükseldi. Galatasaray evinde Belçika ekibi US Gilloise'yi mağlup etmesi halinde puanını 12'ye çıkaracak ve ilk 24'e kalmayı büyük ölçüde garantileyecek. Sakatlık sorunları ile son haftalarda boğuşan sarı-kırmızılı takım, 50 bin taraftarına güveniyor ve Aslantepe atmosferinde yeni bir Avrupa zaferi yaşamaya konsantre oldu.

F.BAHÇE ÖNEMLİ AMA

Bugün ilk 11'de olması beklenen Mauro İcardi, "Sahada konuşuyorum" diyerek eleştirilere yanıt verdi: "12 maçım var, 7 tane golüm var. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarda. Benim işim goller atmak. Tabii ki derbide (F.Bahçe) oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarına (bugüne) odaklanmamız gerekiyor."

HAYALLERİMİZE YÜRÜYECEĞİZ

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan isimlerle ilgili kararın maç günü verileceğini söyledi. "Oyuncularımızın son durumlarına antrenman öncesi bakacağız. Maç saatine kadar, soru işaretli oyuncularımızın durumları netleşecek" diyen Buruk, şöyle devam etti: "Biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Bu maçı kazandığımız takdirde hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak, o kesin."

SİNGO PLANI TUTMADI

MONACO'DAN 30 milyon Euro'ya gelen Wilfried Singo'nun sözleşmesine 60 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulmuştu. Liverpool maçında vitrine çıkan ve Avrupalı scoutların dikkatini çeken Singo'ya devre arasında cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak 24 yaşındaki Fildişili savunmacı, kısa zaman içinde ikinci ciddi sakatlığını yaşadı. Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo en az bir ay sahalardan uzak kalacak ve ara transfer için piyasa yapamayacak.