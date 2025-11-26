Van Bronckhorst’un rotası Endonezya

Kariyerine
Liverpool'da yardımcı antrenör olarak devam eden Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için yeni bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlerde Dünya Kupası'na katılım başarısı gösteremediği için Patrick Kluivert'ın görevine son veren Endonezya Futbol Federasyonu'nun, yerine Hollandalı hocayı düşündüğü kaydedildi.
50 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlüğe dönmeye sıcak baktığı ve Liverpool'un olası bir teklif karşısında Van Bronckhorst'a izin vereceği ileri sürüldü. Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra UEFA'da maç analisti olarak görev yapan Van Bronckhorst, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılarından John Heitinga'nın Ajax'a gitmesinin ardından İngiliz ekibine dahil olmuştu.
Beşiktaş'ın başında 20 maça çıkan Giovanni van Bronckhorst, 1.7 puan ortalaması yakalamıştı.