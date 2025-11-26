Van Bronckhorst’un rotası Endonezya

Liverpool'da yardımcı antrenör olarak devam eden Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için yeni bir iddia ortaya atıldı.50 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlüğe dönmeye sıcak baktığı ve Liverpool'un olası bir teklif karşısında Van Bronckhorst'a izin vereceği ileri sürüldü.Beşiktaş'ın başında 20 maça çıkan Giovanni van Bronckhorst, 1.7 puan ortalaması yakalamıştı.