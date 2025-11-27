Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025 | Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, puanı kaç?
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025 | Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, puanı kaç?

UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki başarıları, Türkiye’nin ülke puanı sıralamasında kritik bir önem taşıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor aldıkları başarılı sonuçlarla puanımızı yükseltmeyi başardı. Bugün ise Fenerbahçe ve Samsunspor’un maçları kritik önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, puanı kaç? İşte UEFA ülke puanı sıralaması;

UEFA ülke puanı, temsilcilerimizin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar neticesinde değişiyor. Özellikle bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor aldıkları başarılı sonuçlarla ülke puanına bir hayli katkıda bulundu. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, puanı kaç? İşte UEFA ülke puanı sıralaması 2025

GÖZLER FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR'DA

Temsilcimiz Galatasaray bu hafta evinde Union Saint-Gilloise'ye beklenmedik şekilde mağlup oldu ve bu hafta ülke puanına katkı sağlayamadı. Şimdi ise gözler Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden iki takımımıza çevrildi.

Samsunspor Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe ise oynadığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE: 101.005

2- İTALYA: 89.658

3- İSPANYA: 83.453

4- ALMANYA: 80.544

5- FRANSA: 72.104

6- HOLLANDA: 64.033

7- PORTEKİZ: 61.066

8- BELÇİKA: 57.350

9- TÜRKİYE: 47.000

10- ÇEKYA: 43.300

