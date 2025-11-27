UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025 | Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, puanı kaç?

GÖZLER FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR'DA

Temsilcimiz Galatasaray bu hafta evinde Union Saint-Gilloise'ye beklenmedik şekilde mağlup oldu ve bu hafta ülke puanına katkı sağlayamadı. Şimdi ise gözler Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden iki takımımıza çevrildi.