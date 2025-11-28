Muhteşem fasıl!

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta sona ererken sıra dışı hikâyeler dev turnuvaya renk katıyor. Transfere yaklaşık 570 milyon Euro harcayan Liverpool, sahasında PSV'ye 4-1 yenilerek çöküşünü sürdürdü. Hollanda ekibinin 23 yaşındaki oyuncusu Couhaib Driouech 62. dakikada oyuna girip 2 gol atarak tarihi zaferde büyük pay sahibi oldu. Napoli'ye karşı alınan 6-2'lik galibiyette deHollanda basınına verdiği demeçte "Şampiyonlar Ligi'nde süper güçlere sahip oluyorum. Bu anı milyonlarca kez izleyeceğim. Çocukluk hayallerimi gerçekleştiriyorum" dedi. Bir yıl önce Rotterdam'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Driouech,bu alanda Haaland, Mbappe ve Kane'den daha iyi bir performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda Ligi'nde ise gol atamazken sadece 2 asist üretti.