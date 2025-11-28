Tarihe geçmek istiyorum

Trabzonspor'un en istikrarlı isimlerinden olan Tim Jabol Folcarelli, böyle büyük bir kulüpte oynadığı için gururlu olduğunu söyledi. Kulüp dergisine konuşan Fransız orta saha,Bu camianın bir parçası olmak hem saha içinde hem saha dışında bana çok şey kattı. Taraftarlar ve şehrin futbola olan tutkusu üst düzey. Bu büyük ailenin bir parçası olmak, adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum. Trabzonspor formasıyla tarihe geçecek başarılar kazanmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.