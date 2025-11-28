Yenılmez Samsun

Konferans Ligi'ne 3'te 3'le başlayan Samsunspor, deplasmanda konuk olduğu Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve zirvedeki yerini korudu. İzlanda'da eksi 13 derecede çıktığı maçta henüz 6. dakikada Ingvarsson'u durduramayan Karadeniz ekibi, 20'de Mouandilmadji ile cevap verdi.Golden sonra yüklense de temsilcimiz, sahadan 1 puanla ayrıldı. Samsun, takipçileri Celje ve Mainz'ın kaybettiği haftada 10 puanla hem averajla liderliğini hem de yenilmezliğini sürdürdü.