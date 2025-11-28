Yenılmez Samsun

Konferans Ligi'ne 3'te 3'le başlayan Samsunspor, deplasmanda konuk olduğu Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve zirvedeki yerini korudu. İzlanda'da eksi 13 derecede çıktığı maçta henüz 6. dakikada Ingvarsson'u durduramayan Karadeniz ekibi, 20'de Mouandilmadji ile cevap verdi. Devrenin ardından sahneye bir kez daha çıkan Mouandilmadji, 55'te takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Kristinsson, 82'de dengeyi getirdi.
Golden sonra yüklense de temsilcimiz, sahadan 1 puanla ayrıldı. Samsun, takipçileri Celje ve Mainz'ın kaybettiği haftada 10 puanla hem averajla liderliğini hem de yenilmezliğini sürdürdü.