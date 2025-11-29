Kilidi ilk 30 dakika çözecek

SÜPER Lig'de kalpler pazartesi günü Kadıköy'de atacak. Sezonun maçında Fenerbahçe-Galatasaray derbide zirve mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Birçok eksiği bulunan lider sarı-kırmızılılar kazanarak arayı açmak isterken, sarı-lacivertliler yenerek hem 66 hafta sonra yeniden zirveye çıkmayı hem de namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. SABAH Spor, iki takımı da tartıya koyarak analiz etti:

GOLE ÇEVİRME DEĞERİNDE FENERBAHÇE ÖNDE

LİGİN en çok gol atan takımı (30) olan Fenerbahçe, pozisyonları gole çevirmede de önde bulunuyor. İkinci sırada yer alan sarılacivertliler, %12.1'lik başarı oranı yakaladı. G.Saray ise %11.7 ile 4 numarada konumlandı.

KANARYA'NIN ZAAFI ASLAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, bu sezon en fazla golü ilk yarım saat ve 61-75 dakika arasında 3'er golle gördü. Ligde 28 gol kaydeden Galatasaray ise rakip ağları en çok ilk 30 dakika (7) ve 61-75 (8) arasındaki süreçte 15 golle sarstı.

BU YEDEK KULÜBESİ SÜPER LİG'İN 1 NUMARASI

Kanarya, kulübesinden maksimum katkı aldı. 49 değişiklikten 7 gol elde eden teknik direktör Domenico Tedesco, bu alanda ligin 1 numarası oldu. Yedek gücü zayıf kalan Galatasaray, 5 gol kaydetti. Fileleri 4 kez sarsan Mauro İcardi öne çıktı.

SARI-LACİVERTLİ TAKIMIN FİZİK KALİTESİ YÜKSEK

İkili mücadelelerde Fenerbahçe, üstünlüğünü konuşturdu. Maç başına 52.3 değerle zirvede bulunurken G.Saray'da bu tam tersi durumda. 49 kez galip ayrılan Aslan, ligde 9. sırada kaldı.

CİMBOM HAVADA KANARYA KARADA DAHA İYİ

Hava toplarında açık ara Galatasaray'ın, yerden mücadelelerde ise küçük bir farkla Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Aslan hava toplarının yüzde 57.6'sını, Kanarya yüzde 39'unu kazandı. Yerden mücadelelerde ise durum yüzde 52.5'e, yüzde 53.5.

EN ŞUTÖR EKİP F.BAHÇE

Attıkları şutlar ve bunların isabet değerlerinde de Fenerbahçe ön plana çıkıyor. Hem şut (19,2) hem de isabetli şut (7,4) karnesinde başı çekiyor. G.Saray, maç başına 18,4 şut ve 6.5 isabetli şut değeriyle rakibini takip etti.

TALİSCA'DAN SAMBA

F.Bahçe'nin öne çıkan isimlerinden Anderson Talisca, kritik performans değerlerinde zirvede. Sambacı, takımının en fazla şut atan (46), isabetli şut çeken (19), kafa golü (2), ceza sahası dışından gol (2) atan ismi oldu.

OSİMHEN'IN OLMADIĞI YERDE İCARDİ TANGO YAPTI

Osimhen'in sakatlığı sonrası daha fazla süre bulan Arjantinli santrfor Mauro İcardi, son dönemde eleştirilmesine rağmen krallık yarışında 3. sırada yer aldı. 85 dakikada bir ağları sarsan Tangocu, 13 isabette 7 kez ağları buldu.

DURAN TOP BİRBİRİNİN ZITTI

F.BAHÇE, duran toplardaki golleriyle öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, bu şekilde 6 gol kaydederken Galatasaray'da durum farklı. Duran toplarda geçen sezonun en iyisi olan Aslan, 2025-26'da fileleri sadece 3 kez sarsabildi. Yenen gollerde ise Galatasaray hiç avlanmazken F.Bahçe, 4 gole engel olamadı.