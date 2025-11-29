Trendyol Süper Lig’in en golcü iki takımı karşılaşacak





ASLAN'DA ICARDI, KANARYA'DA YOUSSEF EN-NESYRI

Derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak. Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'de de Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, bu sezon ligde 7'şer gol atarken, takımlarının da en golcü isimleri oldu. İki futbolcu, gol krallığı yarışında da 9'ar golle zirvede olan Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov'u takip ediyor.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Barış Alper Yılmaz 4, Victor Osimhen ve Leroy Sane 3'er golle oynadı. Sarı-lacivertlilerde ise Anderson Talisca ile Marco Asensio da 6'şar gol kaydetti.



SAVUNMADAN, HÜCUMA ÖNEMLİ KATKILAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'da, ligde oynanan müsabakalarda savunma oyuncuları da hücumda önemli katkılar verdi. Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı 3 ve Davinson Sanchez 1 gol sevinci yaşarken, sarı-lacivertlilerde de Archie Brown 2, Milan Skriniar ve Nelson Semedo da 1'er gol attı.