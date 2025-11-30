Bütün kozlar F.Bahçe’de

F.Bahçe-G.Saray derbisinde kimi şanslı görüyorsunuz?

Neden? Kadıköy'de kesin favori Fenerbahçe. Birincisi; sarı-lacivertli ekibin bir iç saha avantajı var. İkincisi; Galatasaray'da hâlâ kimin oynayacağı belli değil. Çok önemli eksikleri var. Üçüncüsü; Süper Lig'de 60 küsur hafta sonra liderliği ele geçirme şansı var. Dördüncü olarak da son 5 haftada 5 galibiyet alan bir Fenerbahçe var. Ayrıca kadrosunda cezalı oyuncusu yok. Bu nedenlerden dolayı Fenerbahçe daha şanslı gözüküyor.





GALATASARAY NASIL OYNAYACAĞINI BİLİYOR



Fenerbahçe bu derbiyi kazanırsa ne elde etmiş olur? Galatasaray kazanırsa ne kazanmış olur ?

Beraberlik Fenerbahçe'ye yaramaz. Galatasaray berabere kalırsa büyük problem olmaz ama Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray'da her şey sorgulanabilir hale gelebilir. Şunu da unutmayalım ki Galatasaray her problemli olduğu durumda bir sonraki büyük maçtan güçlenerek çıktı. Bu Galatasaray'ın kozu. Okan hoca, o kadar eksiğine rağmen Kadıköy'de nasıl oynayacağını biliyor ve bu maçları Tedesco'ya nazaran çok daha fazla oynadı. İşte bunlar Galatasaray'ın artıları.

MARCO ASENSİO FARK YARATACAK



Derbide kimler öne çıkar?

G.Saray adına oynarsa Osimhen olur. Her şeye rağmen Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır ön plana çıkar. Kalede Uğurcan'a çok iş düşecek gibi gözüküyor. F.Bahçe'de ise son haftaların formda oyuncusu Asensio fark yaratabilir. Ayrıca ben Kerem'den bu maça özgü ekstra bir performans bekliyorum. Bir de santrforda kim oynarsa onun performansı önemli. Çünkü orada da bir belirsizlik var. Jhon Duran mı, En-Nesyri mi, yoksa bir sürpriz olarak Talisca mı? Göreceğiz.





BURUK ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMALI



Galatasaray'da eksikler çok fazla göze batacak mı? Yoksa her şeyi Osimhen üzerinden mi görmek lazım?

Osimhen önemli bir oyuncu. G.Saray'ın oyununun büyük bir parçası. Ama eksikleri sadece Osimhen üzerinden okuyamayız. G.Saray, hiçbir F.Bahçe maçına bu kadar eksikle yakalanmamıştı. Onun için Okan hoca oyuncuların pozisyonları anlamında tekrar şapkadan tavşan çıkaracak mı? Daha önce bunu gördük, Barış'ı sol bek oynatıp kazandığı maç var. İcardi'yi sonradan sokup kazandığı maç var. Bir de son yıllarda Kadıköy'de belirgin bir üstünlüğü olduğunu unutmayalım.

HAKEM CAMİASI KENDİNİ SORGULASIN



Hakemin FIFA kokartlı olmaması çok tartışılıyor. Yasin Kol tercihine ne diyorsunuz?

Türkiye'nin en önemli maçına Yasin Kol atanıyorsa hakem camiası kendisini sorgulamalı.

KONUK YAZAR

ABDULLAH ERCAN