CANLI | Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında! İşte Sergen Yalçın’ın ilk 11 tercihi...

KARTAL DEPLASMANDA KAZANIYOR

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda.

Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.