CANLI | Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında! İşte Sergen Yalçın’ın ilk 11 tercihi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş, 21 puanla 7. sırada yer alıyor.
13 hafta sonunda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük ise 8 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Teknik direktör Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 2 maçta 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ:
Beşiktaş XI: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Jota, Toure
UDUOKHAI CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.
Uduokhai, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.
Alman futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftada Gaziantep FK ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.
LİGDE 17. RANDEVU
Siyah-beyazlı takım, ligde daha önce oynanan 16 maçın 11'ini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, oynanan 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 35 kez fileleri havalandırdı. Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.
Siyah-beyazlılar, rakibiyle son olarak 2023-2024 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-0 kazandı.
KARTAL DEPLASMANDA KAZANIYOR
Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda.
Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.