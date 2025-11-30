Eğilmeden bükülmeden gururla 40 yıl

1996 yılında İkitelli'deki medya plaza binasına girdiğimde üniversiteyi yeni bitirmiş bir gençtim. Aradan 30 yıl geçti...Medyanın çok büyük isimleriyle çalıştım. Vefat eden ağabeylerim oldu. Gece editörü ve spor sorumlusu olarak 12 sene emek verdim. Matbaadaki kağıdından, negatif filmlerden en iyi karenin seçildiği günleri tattım.Her şeye hakim olmak, her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasınız. Ardından spor müdür yardımcılığı ve spor müdürlüğü görevleri geldi… Yanibenim için hayattır!'u, aldığımız konumdan üzerine koyarak daha yükseklere taşıdık...Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi efsaneler başta olmak üzere futbolun tüm marka isimleriyle röportajlar bu sayfalarda evlerinize, ofislerinize misafir oldu. Süleyman Seba, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Adnan Polat, Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Sadri Şener gibi başkanlar'ta içini döktü,Sporun yıldız isimleriyle yüzlerce söyleşi yaptık.Türkiye'nin lider markası, devletin ilgili kurumları, futbola yatırım yapan markalar ve iş dünyasının düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) bir araya getirdi. Futbolda, sadece başaktörlerin değil ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve globalleşme gibi temel konuların değerlendirildiği dev zirveye,Olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında Türk sporcularımız madalya için ter dökerkenNaim Süleymanoğlu ile sevinçten ağladık, Halil Mutlu ile mutlu olduk. Ata sporumuz güreşte nice zaferler yaşadık. Atletizm, boks, atıcılık, cimnastik, hiçbir branşı ayırt etmeden başarının ve milli sporcularımızın alın terinin hakkını verdik. Dünya ve Avrupa sahnelerinde zirveye çıkan voleybolcularımızı sayfalarımızda onurlandırdık. 12 Dev Adam ile büyüdük, basketbolun şanını yükselttik.Milli Takımımız dünya üçüncüsü oldu, zafer şarkılarını hep birlikte söyledik.Teknolojik olarak harika bir ortamda çalışıyoruz. Türkiye değil Avrupa'nın 1 numaralı medyasında görev yapıyoruz.Gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bıraktım. 1 Haziran 1980 yılında İzmir'in "Asırlık Çınarı" Yeni Asır'da göreve başladım. Bu başlangıç hayatımın dönüm noktası oldu. Çünkü Yeni Asır Gazetesi gazeteciliğe gönül vermiş insanların hep okulu olmuştur. Yeni Asır ilkeli gazeteciler yetiştirmenin yanı sıra Türkiye'de medya sektöründe teknolojik devrimin de mimarıdır. Eğer bugün Türkiye'de yazılı medya teknolojiye geçerek çağ atlamış ise bu tamamen Yeni Asır Gazetesi sayesindedir.22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan SABAH Gazetesi de güçlü teknolojisiyle Bab-ı Ali'de ezberleri bozarken, kendilerini vazgeçilmez gören ünlü rakipleri üzerinde ezici bir üstünlük kurmuştur. 40 yaşına basan genç ve dinamik SABAH'ın teknolojik yapısının kuruluşunda ve yayın hayatına başlamasında ben de varım. SABAH'ta yaşanan bütün yeniliklerin ve değişikliklerin hepsine de tanık oldum. Bugün meslek hayatımda hâlã amatör ruhla ve heyecanı kaybetmeden SABAH'ta çalışıyorsam bu özelliklerimi bana doğru ve ilkeli bir eğitim veren Yeni Asır okuluna borçluyum.SABAH Gazetesi'nin mesleki kariyerimde elde ettiğim büyük başarılarda çok önemli yeri var. Tesadüf mü bilemem ama; 1985 yılında İstanbul'a SABAH'ın kuruluşu için adım atışım sportif anlamda Galatasaray'ın başarı çıtasını yukarı çekmesine de denk geldi. 1959 yılında profesyonel hayata geçen Türkiye Birinci Ligi'nde 6 şampiyonluk kazanan Galatasaray tam 14 yıl şampiyon olamamıştı. 1985 yılıyla birlikte SABAH Gazetesi, Türk medyasının parlayan güneşi ve gözbebeği olurken Galatasaray da tarihi başarılara imza attı. Galatasaraylı bir gazeteci olarak mevcut süreçte Galatasaray'ın 19 lig şampiyonluğuna tanık oldum. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıldızı takmasını gördüm. Galatasaray'ın o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamasını, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmasını çıplak gözle izledim. Galatasaray'ın bayanlar basketbolda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmasını izledim. Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Erkek Basket takımının EUROCUP'ı kazandığı final maçında tribündeydim.SABAH'la birlikte sadece Galatasaray'ın yükselişine değil A Milli Takım'ın da büyük başarılara imza atmasına tanıklık ettim. Mustafa Denizli yönetimindeki Milli Takım 2000'de Hollanda ve Belçika'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım'ın 2002'de Uzakdoğu'da Dünya Üçüncülüğünü kazanmasının gururunu bir Türk gazeteci olarak fazlasıyla yaşadım. 2008'de yarı final oynayan ve finali Almanya'ya kılpayı kaptıran Fatih Terim yönetimindeki Milli Takım'ı izlemeye doyamadım. Montella ile Milli Takım'ın EURO 2024'te çeyrek finale çıkmasını gördüm.Amerika'nın ünlü Time Dergisi'ne "Cep herkülü" başlığıyla kapak olan ve halterde dünyaları kaldırıp rekorları altüst eden rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun başarısını alkışladım.Basketbolda Milli Takım'ın Avrupa (iki kez) ve Dünya ikincisi olduğu finalleri çıplak gözle izledim. Filenin Sultanları'nın dev başarılarını soluksuz izledim.AK Parti'nin iktidara gelmesinden ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sporda verdiği desteğin yanı sıra Türkiye'de başlattığı tesis hamlesi sayesinde yeni yapılan statlarla, salonlarla gururlandım. SABAH ailesi olarak hep güçlü olduk. Turkuvaz Medya adı altında ve sayın Dr. Serhat Albayrak'ın önderliğinde daha etkili ve bilgi birikimi etkinliği daha güçlü olan bir gazete haline geldik. Özellikle Serhat Bey'in çok önem verdiği "Dik duruş"umuz hiç değişmedi. İlkeli ve yenilikçi kimliğimizle fark yaratmaya devam ediyoruz. Halkın, haklının ve gerçeğin temsilcisi olarak dürüst ve tarafsız yayın prensiplerinden asla taviz vermedik.. Sağlam temeller üzerine kurulan SABAH'IN güçlü yayın anlayışıyla Yeni Türkiye'nin gündem belirleyen gazetesi olduk.40 yıldır SABAH'tayım. İyi ki SABAH'tayım. Mutluyum, gururluyum.Spor gazeteciliği fedakârlık isteyen, cesur hamleler gerektiren zor bir meslektir. Ailenizden, çocuklarınızdan sevdiklerinizden ayrı kalırsınız.Kimsenin adamı olmadık, haberin peşinde koştuk. Korkmadık, sinmedik, kalemimizi kimseye boyun eğdirmedik. Türkiye'nin amiral gemisibayrak yarışı hiç bitmedi. Bu vesileyle rahmetli olan yazarlarımız. Türkiye'nin en iyi yazarları, en iyi editöryal ve muhabir kadroları bu sayfalarda oldu...Dünyada spor gündemi her saat değişiyor. Bu Türkiye'de de böyle. Özellikle futbol dünyasında! SABAH Spor Servisi bu yoğunluğun hızına yetişmek için her gün bir maraton koşuyor. Gece yarılarına kadar devam eden maç temposunda editörlerimiz bir yandan sayfa yazıyor, diğer yandan da gelişmeleri takip ediyor. Tasarım yapan arkadaşlarımız en iyi fotoğrafları seçerek en renkli sayfalara imza atıyorlar. Hem hızlı olacaksınız hem de en iyisini yapacaksınız! Muhabirlerimiz her maçı yerinde yani statta takip ediyor. Fotoğraf üstadlarımız Bahadır ve Turgut, mesleklerinin zirvesinde olan isimler. Özetle adeta canlı yayın yapıyoruz her saat... Türkiye'nin en modern medya binasındayız. Bize destek olan tüm değerli yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliriz..1- Hakan Üçsular (Editör), 2- Mehmet Özcan (G.Saray muhabiri), 3- Yasemin Yıldırım (Editör-Röportaj), 4- Yusuf Turhan (Editör), 5- Samet Yüksel (F.Bahçe muhabiri), 6- Murat Özbostan (Spor Müdürü), 7- Melda Yılmaz (Sayfa Tasarım), 8- Uğur Çem (Araştırma-İstatistik), 9- Tuncay Kurtuluş (İstihbarat sorumlusu), 10- Suat Umurhan (Editör-Dış haberler), 11- Ogün Şahinoğlu (Beşiktaş muhabiri), 12- Batuhan Kiracıoğlu (Sayfa tasarım)... Ve Duygu Bıçak (Editör), Erhan Uzuner (Editör-Gece sorumlusu), Çağdaş Halıcı (Muhabir), Yunus Emre Sel (Trabzonspor muhabiri), Mehmet Yamandağ (Sayfa tasarım-Gece), Oğuzhan Okuroğlu (Sayfa tasarım), Turgut Doğan (Foto muhabiri), Bahadır Beyarslan (Foto muhabiri)