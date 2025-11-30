Fırtına’nın inadı inat

ONUACHU: BİZ BİR AİLE TAKIMIYIZ

Bu sezon Süper Lig'deki gol katkılarıyla takımına en fazla puan (14) kazandıran oyuncu olan Paul Onuachu dün yine şov yaptı. Biri penaltıdan iki kez ağları sarsıp 14 maçta 11. golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, "Biz bir aile takımıyız. Bütün takım iyi iş çıkarıyor" dedi.

MUHTEŞEM MUÇİ

Geçen hafta sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçında iki kez fileleri bularak galibiyetin mimarı olan Ernest Muçi, Konyaspor karşısında da hız kesmedi. Arnavut yıldız, dün ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede dar açıdan kullandığı frikikte muhteşem bir gole imzasını attı.

ONANA VARSA SORUN YOK

Trabzonspor'un kalecisi Onana formuyla yine parmak ısırttı. Net kurtarışlarıyla takımı oyunda tutan Kamerunlu eldivene, tribünler büyük destek verdi.

HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Konya maçı için Papara Park'a gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile buluştu. Doğan, ziyarette Hacıosmanoğlu'na kulübün 1975-76 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi olan beyaz formayı hediye etti.