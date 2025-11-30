Kanarya’ya efsane dopingi

Süper Lig'de tam 64 haftalık liderlik hasretini yarın sahasında karşılaşacağı ezeli rakibi Galatasaray'ı devirerek bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de tüm camia tek yürek oldu. Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefleyen Kanarya'da herkes bu mücadelede 3 puanı olmazsa olmaz olarak görüyor. Taraftar grupları tribünde çok konuşulacak bir koreografi hazırlığını sürdürürken Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim de sürpriz bir hamle yaptı ve bu özel günde kulübün efsanelerini bir araya getirmek için düğmeye bastı.

HEYECANA ORTAK OLACAKLAR

Sarı-lacivertli takımda iz bırakmış birçok eski futbolcuyu maça davet eden yönetim, hem futbolculara motivasyon sağlamayı hem de birlik mesajı vermeyi amaçlıyor. Tuncay Şanlı, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen, Stephen Appiah, Miroslav Stoch ve Semih Şentürk başta çok sayıda eski oyuncu, yarın Kadıköy'deki büyük heyecana ortak olmak için stattaki yerini alacak. Bu isimler bugün de saat 16.30'da stadın maraton tarafındaki Fenerium'da taraftarlarla buluşacak.



EDSON HAZIR

F.Bahçe'de Tedesco, derbi için sıkı çalışıyor. Planını yapan İtalyan teknik adam, müsabakaya 4-2-3-1 sistemiyle başlayacak. Orta ikilide Fred'in yeri garanti ancak Tedesco, Edson Alvarez ile İsmail Yüksek arasında karar vermekte zorlanıyor. Edson'un bir adım önde olduğu öğrenildi.

DERBİYE DAVET EDİLEN F.BAHÇELİ ESKİ FUTBOLCULAR ŞUNLAR:



Tuncay Şanlı

Oğuz Çetin

Rüştü Reçber

Rıdvan Dilmen

Stephen Appiah

Miroslav Stoch

Kemal Aslan

Uğur Boral

Semih Şentürk

Mehmet Aurelio

Bülent Uygun

Serdar Kulbilge

Ali Bilgin

Serkan Balcı



DERBİLERİN FATURASI ÇOK AĞIR OLUYOR!

F.Bahçe ile Galatasaray'ın son 15 sezonda karşılaştığı 38 maçta çıkan fatura, iki kulübe de hasar verdi. Bu müsabakalarda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere 8 milyon 291 bin 500 TL, sarı-kırmızılılara ise 4 milyon 830 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Meireles ve Jailson 8'er, Galatasaray'da da teknik direktör Fatih Terim 10, antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11 maçla en fazla ceza alan isimler oldu. Son 15 sezondaki derbilerin ardından Kanarya 7, Aslan ise 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.