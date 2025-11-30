Montella ay-yıldızı yeniden parlattı!

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella yönetimindeki performansıyla parmak ısırtıyor. Eylül 2023'te koltuğa oturan İtalyan çalıştırıcı, gelir gelmez 2024 Avrupa Şampiyonası'na vize alırken turnuvada çeyrek final oynattı. Bu sene ise 24 yıllık Dünya Kupası hasretimize son vermek üzere yola çıkan Montella, İspanya'nın arkasında play-off'lara kaldı.İşte detaylar:Koltuğa oturduğunda 1475 ile 42. sırada yer alan Ay-Yıldızlılar'a iki senede 108 puan kazandırdı ve FIFA sırlamasında toplamda 17 basamak tırmandırdı.Güncel olarak Milliler, 1582 puanla 1 basamak çıkarak 25'te yer aldı. Bu derece son 8 yıldaki en iyi konum oldu.A Milli Takım tarihinin elemelerde en yüksek puanını (13) topladı.Ay-Yıldızlılar'ın başında son 15 yıldaki meslektaşlarına fark attı.Selefi Kuntz'u (2.06) geçerken Lucescu (0.90), Abdullah Avcı (1.16), Hiddink (1.50) gibi isimleri ardında bıraktı.2023'te oynanan hazırlık karşılaşmasında Almanya'yı 3-2 yenerek 72 yıl sonra Panzerler'i ilk kez deplasmanda devirdi.2023 yılındaki EURO 2024 elemelerinderakibine karşı ilk iç sahada zaferini aldı.2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeA Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.EURO 2024 elemelerinde grubunu zirvede bitirirken Milliler, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvayı lider olarak tamamladı.Lider olarak gittiği Avrupa Şampiyonası'ndayenerek turnuvada Milli Takım adına ilk kez 3 galibiyet elde etti.A Milli Takım tarihinde ilk 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör ve ilk 5 iç saha müsabakasını kaybetmeyen 2. yabancı hoca ünvanını aldı.Uluslar B Ligi 4. Grup kâbusumuz olan İzlanda'yı dize getirdi.Rakibini 4-2 yenerek 43 yıl sonra yüzümüzü güldürdü.Uluslar Ligi play-off ilk maçında 3-1 geçilen Macaristan'ı 17 yıl sonra mağlup etti. Deplasmanda da 3-0 kazanarak 19 senenin ardından galibiyete taşıdı.Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde hem genel toplam hem de deplasmanda resmi maçlarda en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör oldu. Sahadan 14 kez mutlu ayrılan 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu zaferlerin 7'sini deplasmanda aldı. İtalyan hocanın bu istatistiği, Türkiye Milli Futbol Takımı tarihine adını yazdırmasını sağladı.