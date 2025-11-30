Tammy kulübeye Toure forvete!

ARA transfer dönemine kadar oynanacak 4 maçta en iyi sonuçları almayı ve yapılacak takviyelerle ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Siyah-beyazlılarda beklentilerin uzağında kalan Tammy Abraham'ın, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kulübeye çekilmesi, forvette ise El Bilal Toure'nin görev yapması bekleniyor. Bu durumda Jota Silva da sol kanada geçecek. Oynaması durumunda ilk kez 11'de yer alacak olan Portekizli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı ve toplam 139 dakika sahada kaldı.