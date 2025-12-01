14 ayda Amerika’yı fethetti

Copa Libertadores'te Palmeiras'ı 1-0 yenerek şampiyon olan Flamengo'da teknik direktör Filipe Luis tarihe geçti. Hocalık kariyerinin henüz 14. ayında olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, geçmişte yarattığı başarıyı sürdürerek takımını kıtanın en büyüğü yaptı ve az zamanda çok iş başardı.
2023 senesinde emekliye ayrılan Luis, 2024'te Flamengo U20'nin başında stajını yaptı. Aynı yıl, U20 Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarı ona A Takım'ın kapını açtı ve teknik direktörlüğe getirildi. Brezilya Kupası'nı müzesine götürürken Süper Kupa ile de taçlandırdı.
Son olarak ise Libertadores'i aldı. Brezilya Ligi'nde de bitime 2 hafta kala zirvede.
EFSANELER ARASINA GİRDİ
Daha önce Flamengo'da futbolcu olarak 2 kez Libertadores'i kazanan Felipe; Marcelo Gallardo, Renato Gaucho, Nery Pumpido
gibi efsane isimlerle birlikte hem oyuncu hem de hoca olarak Güney Amerika'nın en üst düzey kulüp turnuvasını kazanan isimler arasına girdi.