14 ayda Amerika’yı fethetti

Copa Libertadores'te Palmeiras'ı 1-0 yenerek şampiyon olan Flamengo'da teknik direktör Filipe Luis tarihe geçti.2023 senesinde emekliye ayrılan Luis, 2024'te Flamengo U20'nin başında stajını yaptı. Aynı yıl, U20 Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarı ona A Takım'ın kapını açtı ve teknik direktörlüğe getirildi.Son olarak ise Libertadores'i aldı. Brezilya Ligi'nde de bitime 2 hafta kala zirvede.Daha önce Flamengo'da futbolcu olarak 2 kez Libertadores'i kazanan Felipe;gibi efsane isimlerle birlikte hem oyuncu hem de hoca olarak Güney Amerika'nın en üst düzey kulüp turnuvasını kazanan isimler arasına girdi.