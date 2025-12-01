FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI | Süper Lig’de dev derbi: Fenerbahçe, Galatasaray maçının 11’leri belli oldu...

Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 32 puan topladı ve zirvede yer aldı.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri ise Kadıköy deplasmanından koltuğunu korumak için mücadele edecek.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sara, İlkay, Sane, Osimhen.

NOTLAR

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da cezası bulunan Roland Sallai'nin yanı sıra sakatlığı süren Wilfried Singo ve Yusuf Demir, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.