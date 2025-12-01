Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI | Süper Lig'de dev derbi: Fenerbahçe, Galatasaray maçının 11'leri belli oldu...
Giriş Tarihi: 1.12.2025 19:01 Son Güncelleme: 1.12.2025 19:02

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI | Süper Lig'de dev derbi: Fenerbahçe, Galatasaray maçının 11'leri belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktörler Domenico Tedesco ve Okan Buruk'un 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI | Süper Lig’de dev derbi: Fenerbahçe, Galatasaray maçının 11’leri belli oldu...

Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi. Kadıköy'e lider olarak gelen Galatasaray ise 13 müsabakada 32 puan topladı ve zirvede yer aldı.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri ise Kadıköy deplasmanından koltuğunu korumak için mücadele edecek.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Samedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sara, İlkay, Sane, Osimhen.

NOTLAR

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da cezası bulunan Roland Sallai'nin yanı sıra sakatlığı süren Wilfried Singo ve Yusuf Demir, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI | Süper Lig'de dev derbi: Fenerbahçe, Galatasaray maçının 11'leri belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz