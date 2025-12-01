Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih’e sürpriz teklif...
Galatasaray’da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih’e sürpriz teklif...

Galatasaray’a eski futbolcusu Sacha Boey’den haber var. Bayern Münih, sarı-kırmızılı takımın yeniden gündemine giren Fransız sağ bek için kararını verdi. Fransız yıldız için gelen teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kış transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Alman devi, Sacha Boey'i satış listesine koydu.

Haberde, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Bayern Münih'e Boey için resmi bir teklif sunduğu aktarıldı.

Palace'ın teknik direktörü Oliver Glasner'in Bayern sportif direktörü Christoph Freund ile doğrudan temas halinde olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte, gelen teklifin miktarının ise henüz belli olmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımın da gündeminde yer alan Boey'in Bayern'den ayrılması bekleniyor. Galatasaray, 30+5 milyon euroluk bonservis ücretiyle gönderdiği başarılı sağ bekin durumunu yakından takip ediyor.

25 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Sacha, bu sezon Bayern formasıyla 18 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

