Galatasaray’da Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih’e sürpriz teklif...

Bununla birlikte, gelen teklifin miktarının ise henüz belli olmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımın da gündeminde yer alan Boey'in Bayern'den ayrılması bekleniyor. Galatasaray, 30+5 milyon euroluk bonservis ücretiyle gönderdiği başarılı sağ bekin durumunu yakından takip ediyor.