Göztepe döndü 5 dakikada güldü

Üst üste 2 yenilgiden sonra son haftalarda çıkışa geçen Göztepe, Antalyaspor'u geriden gelerek deplasmanda 2-1 yendi. Devrenin sonuna doğru kullanılan serbest vuruşta Veysel Sarı, Akdeniz ekibini üstünlüğe taşıdı: 1-0. İkinci yarıda Göztepe, vites yükseltti.Son 4 maçta yenilmeden 2 galibiyet elde eden İzmir ekibi, puanını 26'ya çıkardı. Son 9 karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabilen Antalya, 14 puanda kaldı.Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Bizim adımıza önemli bir üç puan aldığımızı düşünüyorum.Savunma anlamında normalde duran toplarda iyiyiz ama bugün gol yedik. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor. Duran toplardan gol atmaya da devam etmeliyiz. Aynı zamanda son bölümde kontrataklar yakaladık. Bunları maalesef değerlendiremedik.dedi. Stoilov saha zemini içinse, ''Bu saha Süper Lig seviyesinde bir saha değil ve sakatlıklara neden olabilecek bir saha maalesef" ifadelerini kullandı.