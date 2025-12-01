Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Leroy Sane: “Bizim için iyi bir sonuç”
Leroy Sane, Galatasaray’ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı takımın golünü kaydeden Leroy Sane, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alman yıldız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik. Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde."

