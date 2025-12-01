Okan Buruk’tan tepki: “Canımızı kurtardığımız için şükrediyoruz”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maçla ilgili değerlendirecek bir şey yok, saha içinde yaşadığımızı herkes gördü. Kazım'ın gözü kör oluyordu. Buradan canımızı, ayaklarımızı kurtardığımız için şükrederek gideceğiz. Biz de Galatasaray'ız. Galatasaray birleşecek. Nasıl bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerektiğini herkes görecek.
"KİMSE MERAK ETMESİN"
"Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkse göstereceğiz. Kimse merak etmesin. Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzücü bir gece."
"KAZIM'IN GÖZÜ ÇIKABİLİRDİ"
"Hakem maçın önüne geçti. Beklenen de buydu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunu değerlendirecek olan ben değilim, sizlersiniz. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Maç içerisinde 22 tane aleyhimize faul var, rakibin aleyhine 12 tane var. Oyun baktığımızda bu kadar tekme yeyip bu kadar az faul kazanmamızı değerlendirmelerinize bırakıyorum. Bizim için büyük bir sürpriz olmadı."
"Biz futbol açısından bakıyoruz. Kim kimin hemşehrisi bakmayız. Ben de Trabzonluyum. Kim kimle dost, bunu değerlendirecek ben değilim. Ben saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçı sonrası söylemiştim, Yasin Kol yine hakemdi, hakemin kestiği bir pozisyon vardı. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu. Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti, günahı neydi. Arda Kardeşler'e kimse destek olmadı. Yasin Kol bir derbi aldı bugün. TFF'nin kararlarına saygı duyuyorum ama soru işaretleri kimsenin hoşuna gitmiyor."
"SAHAYA ODAKLANMALIYIZ"
"Saygı duyuyorum. Tüm hakemlerimize saygı duyuyorum. TFF ve MHK'nin atamaları, onun kontrolünde, saygı duyuyoruz ama bu anlamda mutlu olduğumuz bir gün değil. Biz sahaya odaklanmalıyız. Maç öncesi rakip hocanın elini sıktım, maç sonunda elini sıktım. O da saha içerisine kalan ve oyuna odaklanan biri. Maç içerisinde büyük olaylar olmadı."
"Bu maç için yabancı hakem istemediğiniz için pişman mısınız?"
"Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem talebimiz olmadı. Biz talep etsek yerine gelir miydi bilmiyorum. Geçen sene yabancı hakem geldi. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek, aynı kararları verecek hakem istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz."