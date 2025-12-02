Az zamanda çok iş

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladığı Fatih Karagümrük mücadelesinde gol attı. Karagümrük maçına kadar ligde top koşturduğu 6 mücadelenin tamamında sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor ve Antalyaspor mücadelelerinde ağları sarsmıştı.Siyah-beyazlı kulüpte bu sezon isyan bayrağını açıp ayrılık uğruna forma bile giymeyenoynadığı maçlarda elinden gelen her şeyi yapıyor.