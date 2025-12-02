Erling Haaland Premier Lig’de yine tarih yazdı! City, 5-1 öne geçmesine rağmen terledi

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, Fulham ile karşılaştı. Konuk ekip 5-1 öne geçmesine rağmen Fulham, skoru 5-4'e kadar getirdi ancak beraberlik golünü bulamadı. Son dakikalarda sıkıntlı anlar yaşayan City, 3 puanı almayı başardı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Philip Foden ve 54. dakikada Sander Berge'nin kendi kalesine attığı gollerle geldi. Fulham'ın gollerini ise, 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi ve 72 ile 78. dakikalarda Samuel Chukwueze kaydetti.

Pep Guardiola'nın takımı, Fulham ile oynadığı son 16 maçı da kazanmayı başardı.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Maçın 17. dakikasında ağları havalandıran Haaland, lig tarihine geçti. Premier Lig'de 111. maçına çıkan Erling Haaland, 100 gole ulaştı ve bunu en kısa sürede başaran futbolcu oldu. Haaland'a en yakın isim 124 maçta 100 golle Alan Shaerer oldu. Harry Kane bu sayıya 141, Sergio Agüero 147 ve Thierry Henry 160 maçta ulaştı.

Bu sezon 19 maçta 20 gole ulaşan Erling Haaland, Manchester City'de 165 maçta forma giydi ve 144 gol atarken, 22 asistlik katkı verdi. Norveçli yıldız ayrıca, 15 golle Premier Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.