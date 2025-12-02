Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Volei Alba Blaj'ı rahat geçti
Giriş Tarihi: 2.12.2025 21:22

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Volei Alba Blaj'ı rahat geçti

Voleybolda CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj'ı 3-1 yendi.

Sarı-siyahlılar, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu Tijana Boskovic seçildi.

Temsilcimiz, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 8 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına konuk olacak.

Salon: Polivalenta

Hakemler: Igor Schimpl (Sırbistan), Gyula Tillmann (Macaristan)

CS Volei Alba Blaj: Costa, Trcol, Piani, Pirv, Delic, Krenicky (Veres, Lijklema, Grama, Otcuparu)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Lazovic, Ogbogu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Lorenne Teixeira, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-21, 23-25, 14-25, 21-25

Süre: 98 dakika (25, 27, 21, 25)

