VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Volei Alba Blaj'ı rahat geçti

Sarı-siyahlılar, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Romanya'nın CS Volei Alba Blaj takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu Tijana Boskovic seçildi.
Temsilcimiz, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 8 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına konuk olacak.
Salon: Polivalenta
Hakemler: Igor Schimpl (Sırbistan), Gyula Tillmann (Macaristan)
CS Volei Alba Blaj: Costa, Trcol, Piani, Pirv, Delic, Krenicky (Veres, Lijklema, Grama, Otcuparu)
VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Lazovic, Ogbogu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Lorenne Teixeira, Derya Cebecioğlu)
Setler: 25-21, 23-25, 14-25, 21-25
Süre: 98 dakika (25, 27, 21, 25)